Токаев заявил о рисках для Казахстана из-за ситуации в Афганистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о рисках для страны из-за ситуации в Афганистане.

Соответствующее заявление Токаев сделал по итогам посещения оперативно-тактических учений «Кайсар-2021» в Алма-Атинской области.

«Мы видим рост озабоченности и встревоженности в обществе по поводу ситуации в Афганистане. Происходящие в этой стране события не несут Казахстану прямой угрозы, но, безусловно, создают определённые риски. Поэтому мы должны внимательно следить за развитием ситуации и быть готовы адекватно ответить на любые вызовы», — приводит слова Токаева его пресс-служба.

По его словам, в условиях обострения международной обстановки силовым структурам Казахстана следует быть максимально мобилизованными.

Ранее Министерство обороны Казахстана сообщило, что приняло меры по усилению бдительности в связи с обострением ситуации в Афганистане.