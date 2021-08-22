На Украине за сутки выявили более тысячи случаев коронавируса
- Reuters
За сутки на Украине скончались 25 пациентов с коронавирусом, ещё 236 человек вылечились после инфекции.
Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 53 457, число выписанных — до 2 200 999.
Ранее Минздрав Украины объявил, что в целях недопущения распространения индийского штамма коронавируса вводит ряд новых мер для граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа.
В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.