На Украине за сутки выявили более тысячи случаев коронавируса

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 1003 — до 2 274 561. Об этом Минздрав страны сообщил на своей странице в Facebook.

За сутки на Украине скончались 25 пациентов с коронавирусом, ещё 236 человек вылечились после инфекции.

Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 53 457, число выписанных — до 2 200 999.

Ранее Минздрав Украины объявил, что в целях недопущения распространения индийского штамма коронавируса вводит ряд новых мер для граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа.

В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.