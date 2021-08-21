МИД Украины прокомментировал санкции России против украинских чиновников

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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало решение российской стороны ввести санкции против украинских чиновников. В частности, в список попали глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
МИД Украины прокомментировал санкции России против украинских чиновников
  • РИА Новости

«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые специальные экономические меры, — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых будут распространены контрмеры. Всего в список добавлены 73 человека.

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