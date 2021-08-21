МИД Украины прокомментировал санкции России против украинских чиновников
- РИА Новости
«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые специальные экономические меры, — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых будут распространены контрмеры. Всего в список добавлены 73 человека.