МИД Украины прокомментировал санкции России против украинских чиновников

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало решение российской стороны ввести санкции против украинских чиновников. В частности, в список попали глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые специальные экономические меры, — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых будут распространены контрмеры. Всего в список добавлены 73 человека.