ЦИК Украины считает невозможным проведение выборов в Донецкой и Луганской областях

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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины сообщили о невозможности проведения безопасных местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.
ЦИК Украины считает невозможным проведение выборов в Донецкой и Луганской областях
  • РИА Новости

«Донецкая и Луганская областные государственные администрации — военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористических угроз во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с этим ЦИК обратилась к профильному комитету Верховной рады относительно «законодательного урегулирования порядка решения вопроса невозможности проведения выборов» на этих территориях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с урегулированием конфликта на юго-востоке страны, заявил, что нельзя садиться за стол переговоров с людьми, у которых в руках оружие.

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