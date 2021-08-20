ЦИК Украины считает невозможным проведение выборов в Донецкой и Луганской областях

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины сообщили о невозможности проведения безопасных местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

«Донецкая и Луганская областные государственные администрации — военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористических угроз во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с этим ЦИК обратилась к профильному комитету Верховной рады относительно «законодательного урегулирования порядка решения вопроса невозможности проведения выборов» на этих территориях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с урегулированием конфликта на юго-востоке страны, заявил, что нельзя садиться за стол переговоров с людьми, у которых в руках оружие.