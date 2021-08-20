Лукашенко заявил о нежелании «держать власть до смерти»

Белорусский президент Александр Лукашенко опроверг предположения, что он якобы «хочет до смерти держать власть в стране». Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

В сообщении говорится, что в ходе церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств Лукашенко подчеркнул, что вопрос совсем не в том, что он якобы хочет «до смерти держать власть в стране».

«Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь её и не видел», — приводятся слова Лукашенко.

Также он заявил, что «жизнь руководителя» — это «с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда».

«Поэтому вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил о стабилизации политической ситуации в республике.