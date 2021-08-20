Лукашенко заявил о стабилизации политической ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что общественно-политическая ситуация в стране во многом стабилизировалась, но по-прежнему остаётся непростой.

«Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остаётся непростой. И расслабляться не приходится», — приводит БЕЛТА его слова на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур.

Лукашенко отметил, что Белоруссия должна противостоять рискам и вызовам, которые исходят из глобального информационного пространства.

«Идёт информационная война. И здесь все средства хороши. И нам надо противостоять этому», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не прекращала диалог в некоторых сферах со странами Запада.