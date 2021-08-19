В Абхазии спасатели нашли пропавшего подростка из России
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Об этом, как передаёт Интерфакс, сообщил руководитель пресс-службы МЧС Абхазии Роман Лабия.
«Житель Казани, разыскиваемый спасателями МЧС с вечера 18 августа, обнаружен в районе Хашупсинского каньона с травмами челюсти, ноги и плеча», — заявил он.
Как рассказал подросток спасателям, во время прогулки он сорвался в каньон. Мальчика доставили в Гагрскую районную больницу.
Ранее сообщалось, что в Абхазии спасатели ведут поиск подростка из России.