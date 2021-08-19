Зеленский высказался о возможности участия в следующих президентских выборах

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности своего участия в следующих выборах президента Украины.
Зеленский высказался о возможности участия в следующих президентских выборах
  • Reuters

Как сообщает «Новое время», на вопрос о том, готовится ли он ко второму сроку, Зеленский ответил, что об этом говорить ещё рано.

«Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я просто не сделал того, что хочу. Я сам себе должен какие-то вещи, договориться ещё с собой, с внутренним миром», — сказал он.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил, что хочет «некоторые вещи закончить».

«Я не просто рассматриваю такую возможность —  честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция», — отметил Зеленский.

В мае Зеленский в ходе ежегодной пресс-конференции назвал главные приоритеты в своей дальнейшей работе на посту главы государства.

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