В Госдуме назвали глупостью слова Зеленского о Крыме

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Анастасия Белоусова
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что с Украиной в Крым «вернётся жизнь».
В Госдуме назвали глупостью слова Зеленского о Крыме
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Если человек плохо контролирует ситуацию на Украине, то о ситуации в Крыму он вообще не имеет никакого представления. Какие-то глупости говорит. Понятно, что Крым никогда не вернётся никуда. Он был и есть российский», — сказал депутат.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что вернуть территорию Крыма под контроль властей Украины сложнее, чем «завоевать мозги» населения. Также он заявил, что с Украиной в Крым «вернётся жизнь».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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