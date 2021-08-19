В Госдуме назвали глупостью слова Зеленского о Крыме

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что с Украиной в Крым «вернётся жизнь».

«Если человек плохо контролирует ситуацию на Украине, то о ситуации в Крыму он вообще не имеет никакого представления. Какие-то глупости говорит. Понятно, что Крым никогда не вернётся никуда. Он был и есть российский», — сказал депутат.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что вернуть территорию Крыма под контроль властей Украины сложнее, чем «завоевать мозги» населения. Также он заявил, что с Украиной в Крым «вернётся жизнь».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.