В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о Крыме

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что с Украиной в Крым «вернётся жизнь».

«Есть только один способ избавить Зеленского от этих иллюзий, не имеющих ничего общего с реальной жизнью, — это предложить ему приехать в Крым, пообщаться с жителями, от имени которых он берётся говорить, и попробовать там в Крыму повторить сказанное им публично», — заявил сенатор.

По его мнению, Зеленский не станет этого делать, так как понимает, насколько его «словесная риторика оторвана от реалий сегодняшнего дня».

«Насколько она не содержит в себе хоть капли уважения к людям, которые в своё время были преданы украинской властью, той, которая совершила государственный переворот в 2014 году. Всё это на совести Зеленского, не имеет никакого отношения к реальной жизни и может восприниматься исключительно как попытка в очередной раз понравиться собственному избирателю и найти объяснение неспособности выполнения тех обещаний, которые он давал в период президентской кампании», — заключил Косачёв.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что вернуть территорию Крыма под контроль властей Украины сложнее, чем «завоевать мозги» населения.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.