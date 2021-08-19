Таджикистан и Китай проводят учения с использованием танков и артиллерии

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В Таджикистане на полигоне «Маргоб» начались совместные тактические учения спецструктур Таджикистана и КНР по борьбе с терроризмом.
Таджикистан и Китай проводят учения с использованием танков и артиллерии
  • Reuters

«Совместные тактические учения с использованием новейшего современного оружия, в том числе боевого оружия и боеприпасов, дальнобойных танков и пушек, артиллерии, авиации, беспилотников и других видов вооружений успешно продолжаются», — приводит Интерфакс сообщение пресс-центра МВД республики.

Отмечается, что целью проведения тактических учений является повышение профессиональных навыков бойцов подразделений специального назначения, обмен опытом в борьбе с терроризмом в условиях горной местности и подготовка высококвалифицированных кадров.

17 августа сообщалось, что на фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали новые манёвры с участием около 1 тыс. военнослужащих.

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