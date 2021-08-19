Лукашенко: бюджет Белоруссии складывается лучше, чем могло быть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бюджет республики складывается лучше, чем могло быть.

Об этом он заявил на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым.

«Я пригласил вас для того, чтобы затронуть вопросы, которые находятся в сфере вашей деятельности. Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших «свядомых» протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии высказался о ситуации с переменами в стране.