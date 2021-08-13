Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о ситуации с переменами в стране.

«Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чём всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб. Идёт новое поколение, оно будет другое. Но мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли всё то ценное, что мы с вами наработали за эти годы», — цитирует его БЕЛТА.

Как отметил Лукашенко, власти страны решили обновить Конституцию потому, что для этого пришло время, а также из-за того, что люди желали перемен.

«Не только потому, что время пришло. А потому, что все орали: дайте «перамен»! Хорошо. Вы тоже хотите перемен — это не вопрос. Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему. Но если уж и перемены, то их надо делать по закону. А основной закон — это Конституция», — подчеркнул президент.

Ранее глава конституционной комиссии Пётр Миклашевич рассказал о ситуации с проектом изменений Конституции Белоруссии.