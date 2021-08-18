Министры здравоохранения России и Армении провели телефонные переговоры

Министры здравоохранения России и Армении Михаил Мурашко и Анаит Аванесян обсудили по телефону сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Обсуждался ход вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции, вопросы сотрудничества в сфере поставок в Республику Армения российских вакцин, а также проведение в Российской Федерации в 2021 году VI Российско-Армянского форума по здравоохранению», — заявили в российском ведомстве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Еврокомиссия ускорится с решением вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19.