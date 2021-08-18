В Белоруссии задержаны несколько сотрудников информагентства

Белорусский следственный комитет заподозрил сотрудников информационного агентства БелаПАН в причастности к организации «действий, грубо нарушающих общественный порядок».

«Задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН — Дмитрий Новожилов, Екатерина Боева и Ирина Левшина. С их участием проводятся неотложные следственные действия», — сообщили в СК республики.

Также следствие инициировало налоговую проверку агентства. Ведомство выявило «нарушения налогового законодательства Республики Беларусь».

«После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов, сборов») Уголовного кодекса Республики Беларусь», — пояснили в Следственном комитете.

13 августа власти Белоруссии признали экстремистскими белорусский информационно-сервисный интернет-портал TUT.BY и его аналоги в соцсетях и мессенджерах.

Как пояснили в МВД, экспертная комиссия признала медиаресурс площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной, политической и идеологической вражды или розни и организацию или осуществление массовых беспорядков.