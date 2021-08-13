МВД Белоруссии сообщило о признании ресурсов TUT.BY экстремистскими

Власти Белоруссии признали белорусский информационно-сервисный интернет-портал TUT.BY и его аналоги в соцсетях и мессенджерах экстремистскими.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Медиаресурс TUT.BY и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими. Такое решение сегодня, 13 августа, вынес суд Центрального района Минска по заявлению Министерства внутренних дел», — говорится в публикации.

Чемоданова отметила, что экспертная комиссия признала медиаресурс площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной, политической и идеологической вражды или розни и организацию или осуществление массовых беспорядков.

В чёрный список попали интернет-ресурсы TUT.BY, zеrkаlо.iо, их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, страницы в соцсетях и мобильные приложения для смартфонов.

«Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста», — заключила пресс-секретарь МВД Белоруссии.

В мае Мининформ республики на основании уведомления Генпрокуратуры Белоруссии ограничил доступ к порталу TUT.BY. Отмечается, что ведомство установило многочисленные факты нарушений закона Белоруссии о СМИ.