В Белоруссии ограничили доступ к порталу tut.by и его копиям

Министерство информации Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры республики ограничило доступ к одному из крупнейших новостных порталов страны tut.by.

«На основании уведомления генеральной прокуратуры Республики Беларусь министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям», — приводит РИА Новости заявление министерства информации республики.

Отмечается, что Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений закона Белоруссии о СМИ.

Также, как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет государственного контроля (КГК), правоохранительные органы возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководителей tut.by.

Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии.