В Белоруссии ограничили доступ к порталу tut.by и его копиям

Короткая ссылка
Министерство информации Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры республики ограничило доступ к одному из крупнейших новостных порталов страны tut.by.
В Белоруссии ограничили доступ к порталу tut.by и его копиям
  • Reuters

«На основании уведомления генеральной прокуратуры Республики Беларусь министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям», — приводит РИА Новости заявление министерства информации республики.

Отмечается, что Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений закона Белоруссии о СМИ.

Также, как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет государственного контроля (КГК), правоохранительные органы возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководителей tut.by.

Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить