В Белоруссии ограничили доступ к порталу tut.by и его копиям
- Reuters
«На основании уведомления генеральной прокуратуры Республики Беларусь министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям», — приводит РИА Новости заявление министерства информации республики.
Отмечается, что Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений закона Белоруссии о СМИ.
Также, как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет государственного контроля (КГК), правоохранительные органы возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководителей tut.by.
Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии.