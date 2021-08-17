В Грузии снова вводится обязательный масочный режим

Власти Грузии постановили снова сделать обязательным ношение масок как в помещениях, так и под открытым небом из-за роста числа случаев коронавируса.

«По решению совета будет задействовано новое ограничение, которое предполагает обязательное ношение масок. Таким образом, с сегодняшнего дня в закрытых пространствах и на воздухе ношение масок становится обязательным», — приводит ТАСС слова главы Минздрава Екатерины Тикарадзе.

Ношение масок в Грузии было обязательным с ноября 2020 года. С июля 2021 года это требование оставалось в силе только для закрытых помещений.

Ранее грузинский координационный совет по борьбе с коронавирусом ввёл запрет на работу городского транспорта из-за ситуации с COVID-19.