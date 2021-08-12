В Грузии ввели запрет на работу городского транспорта из-за COVID-19

Грузинский координационный совет по борьбе с коронавирусом ввёл запрет на работу городского транспорта из-за ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает «Рустави 2».

Отмечается, что ограничение будет действовать с 14 августа по 4 сентября. Запрет не распространяется на междугородний транспорт.

В этот же период времени полностью запрещается проведение фестивалей, концертов и спортивных соревнований. Также будет ограничена работа детских развлекательных центров.

Ранее украинское правительство приняло решение о продлении адаптивного карантина до 1 октября.