В Киеве произошли стычки националистов и полиции

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В Киеве начались стычки националистов и полиции. Протестующие, которые направились к офису президента Украины Владимира Зеленского, бросают в силовиков дымовые шашки, полицейские применили слезоточивый газ. Об этом пишет «СТРАНА.ua».
В Киеве произошли стычки националистов и полиции
  • РИА Новости

«На Банковой начались столкновения «Нацкорпуса» и полиции. Билецкий отказался выполнять требование по досмотру при проходе на Банковую и приказал идти на прорыв. Полиция применяет газ. Идёт мощная драка», — пишет издание.

Как уточняется, во время столкновений «пострадали правоохранители и журналисты».

В конце июня несколько сотен активистов, в том числе националистического толка, провели акцию у офиса президента Украины, часть присутствующих потребовала импичмента главы государства.

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