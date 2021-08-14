В Киеве произошли стычки националистов и полиции

В Киеве начались стычки националистов и полиции. Протестующие, которые направились к офису президента Украины Владимира Зеленского, бросают в силовиков дымовые шашки, полицейские применили слезоточивый газ. Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«На Банковой начались столкновения «Нацкорпуса» и полиции. Билецкий отказался выполнять требование по досмотру при проходе на Банковую и приказал идти на прорыв. Полиция применяет газ. Идёт мощная драка», — пишет издание.

Как уточняется, во время столкновений «пострадали правоохранители и журналисты».

В конце июня несколько сотен активистов, в том числе националистического толка, провели акцию у офиса президента Украины, часть присутствующих потребовала импичмента главы государства.