В Киеве произошли стычки националистов и полиции
- РИА Новости
«На Банковой начались столкновения «Нацкорпуса» и полиции. Билецкий отказался выполнять требование по досмотру при проходе на Банковую и приказал идти на прорыв. Полиция применяет газ. Идёт мощная драка», — пишет издание.
Как уточняется, во время столкновений «пострадали правоохранители и журналисты».
В конце июня несколько сотен активистов, в том числе националистического толка, провели акцию у офиса президента Украины, часть присутствующих потребовала импичмента главы государства.