У офиса Зеленского проходит митинг националистов

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Несколько сотен активистов проводят акцию у офиса президента Украины, часть присутствующих требует импичмента главы государства Владимира Зеленского.
У офиса Зеленского проходит митинг националистов
  • © John Coletti
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что среди митингующих — представители разных организаций, в том числе националистического толка. Всего на митинге, по данным на 19:00, было насчитано примерно 500 человек, серьёзных нарушений не зафиксировано.

Как пишет РИА Новости, в частности, националисты обвиняют президента в «предательстве» за «срыв спецоперации» по задержанию 33 россиян, разыскиваемых Киевом, которые были задержаны в Белоруссии в 2020 году.

Ранее представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинили президента Украины в лицемерии и проведении антиконституционной, антисоциальной и антинародной политики.

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