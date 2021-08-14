В Совфеде прокомментировали слова экс-депутата Рады об антироссийских санкциях ЕС

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Ангелина Шурпина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, который допустил, что Евросоюз может снять часть санкций с России из-за невыполнения Киевом Минских соглашений.
В Совфеде прокомментировали слова экс-депутата Рады об антироссийских санкциях ЕС
  • РИА Новости

«Мы прекрасно понимаем, что выполнение Минских соглашений прежде всего зависит от Украины. Именно Украина обеспечивает фактически в полной мере их выполнение, и именно Украина всячески противодействует их выполнению», — подчеркнул Цеков.

По словам сенатора, заявление Мураева можно расценить как «абсолютно правильную» постановку вопроса.

«Будем надеяться — и нужно надеяться — на то, что в ЕС (во всяком случае у ведущих стран) придёт понимание того, что главная вина за невыполнение Минских соглашений лежит на Украине, и с этой точки зрения аргумент, который использовался против России в вопросе продления санкций, будет снят», — заключил он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев не исключил, что Евросоюз может снять часть санкций с России из-за невыполнения Киевом Минских соглашений.

Кроме того, он отметил, что ограничительные меры против России являются в первую очередь «потерями товаропроизводителей Европейского союза».

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