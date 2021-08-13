Лукашенко заявил о политическом кризисе в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве наблюдается политический кризис.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В Литве политический кризис. Это говорят: не рой яму, сам туда попадешь», — заявил он.

Белорусский лидер возмутился введёнными против Минска санкциями и напомнил, что раньше в Минске «защищали поляков, литовцев и других».

«Против Беларуси ввели санкции. Вы что, вообще очумели, я вас буду после этого защищать? Вы меня повесить хотите, а я должен вас защищать? Нет. Идут к вам, вы позвали их — берите. Не справились», — заявил Лукашенко, комментируя ситуацию с мигрантами.

По словам президента Белоруссии, в Литве в настоящее время находится около 5 тыс. приезжих и условия содержания мигрантов оставляют желать лучшего.

«Держат, как... У нас скотину так не держат. Не кормят, беременные женщины, некоторые с детишками шли туда. Выбрасывают прямо на границе. Мы забираем, лечим, спасаем, а что ж делать», — сказал он.

На прошлой неделе президент Белоруссии заявил, что сложившаяся ситуация с мигрантами является новым способом давления на страну.