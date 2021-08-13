Депутат Рады высказался о способе остановить «Северный поток — 2»

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».

Он отметил, что на стадии, когда строительство завершено на 96%, пытаться блокировать «Северный поток — 2» Вашингтону можно только путём «колоссального разрыва с Германией».

«Просто вдрызг надо поругаться с немцами, напрямую ввести санкции против немецких компаний», — сказал депутат в эфире телеканала NewsOne.

При этом он отметил, что это может иметь долгосрочные последствия.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по поводу запуска «Северного потока — 2» и гарантий ФРГ в связи с началом работы газопровода.

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