В Эстонии девять человек пострадали в результате взрыва газа в доме

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Девять человек пострадали в результате взрыва газа в пятиэтажном доме эстонского города Тарту.
В Эстонии девять человек пострадали в результате взрыва газа в доме
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал ERR.

«В центр тревоги пришло сообщение, что из квартиры в пятиэтажном доме на улице Яама в Тарту пахнет газом, дверь заперта и никто не открывает. Сотрудники спасательного департамента прибыли для проверки ситуации, но через считаные минуты произошёл взрыв», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в результате взрыва были госпитализированы шесть человек: двое спасателей, двое сотрудников полиции, водитель скорой помощи и находившийся в квартире нетрезвый мужчина. На месте первая помощь была оказана трём жителям дома.

Отмечается, что взрыв был такой силы, что в расположенных рядом домах разбились стекла.

Ранее сообщалось, что в результате хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Барнауле пострадали два человека, в том числе ребёнок. 

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