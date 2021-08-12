В Раде заявили о десяти предупреждениях Путина украинским властям

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил о десяти предупреждениях президента России Владимира Путина украинским властям.
В Раде заявили о десяти предупреждениях Путина украинским властям
  • Reuters

«Первый месседж Путина украинской власти был по поводу «майдана». Никто его не понял. Второй месседж — Крым. Опять не дошло. Третий — Донбасс. Мимо», — заявил Кузьмин.

По его мнению, также предупреждения касались трубопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

Также он перечислил увеличение цены на газ, иск к Украине в ЕСПЧ, заявление в ООН, статью об Украине и обвинение в незаконном преследовании председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают, чем всё это может закончиться?» — написал Кузьмин.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы «шантажировать весь мир», если бы у неё было ядерное оружие.

В Совфеде назвали такое заявление свидетельством о непонимании и незнании истории собственной страны украинскими политическими деятелями. 

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