В ЛНР рассказали о работе комиссии по поиску пропавших без вести в конфликте в Донбассе
- РИА Новости
«В настоящий момент мы располагаем сведениями о более чем 10 массовых захоронениях и огромном количестве единичных захоронений неустановленных лиц. Это всё жертвы украинской агрессии», — заявила она на брифинге.
По её словам, раскопки в предполагаемых захоронениях начались 11 августа. Первые работы проводились в посёлке Сабовка Славяносербского района ЛНР.
«Мы не просто отдаём дань уважения, это не просто наш священный долг — мы расследуем военные преступления. Здесь очень важно процессуальное сопровождение, всё это будет сопровождаться с координацией всех правоохранительных органов, общественников, чтобы всё было зафиксировано», — добавила Сорока.
Она отметила, что при идентификации погибших будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причину гибели людей.
Ранее в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках создали специальные межведомственные органы по поиску пропавших без вести. Об этом на брифинге сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.