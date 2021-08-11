В ЛНР рассказали о работе комиссии по поиску пропавших без вести в конфликте в Донбассе

Первый заместитель министра иностранных дел самопровозглашённой Луганской народной республики, руководитель межведомственной комиссии по поиску пропавших без вести Анна Сорока рассказала о работе комиссии в Донбассе.

«В настоящий момент мы располагаем сведениями о более чем 10 массовых захоронениях и огромном количестве единичных захоронений неустановленных лиц. Это всё жертвы украинской агрессии», — заявила она на брифинге.

По её словам, раскопки в предполагаемых захоронениях начались 11 августа. Первые работы проводились в посёлке Сабовка Славяносербского района ЛНР.

«Мы не просто отдаём дань уважения, это не просто наш священный долг — мы расследуем военные преступления. Здесь очень важно процессуальное сопровождение, всё это будет сопровождаться с координацией всех правоохранительных органов, общественников, чтобы всё было зафиксировано», — добавила Сорока.

Она отметила, что при идентификации погибших будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причину гибели людей.

Ранее в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках создали специальные межведомственные органы по поиску пропавших без вести. Об этом на брифинге сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.