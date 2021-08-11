В Казахстане началась вакцинация студентов от коронавируса

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В Казахстане начинается прививочная кампания от коронавируса среди студентов старше 18 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.
В Казахстане началась вакцинация студентов от коронавируса
  • © РИА Новости

«Завершается вакцинация педагогов и персонала школ. Начата вакцинация студентов в возрасте 18 лет и старше», — цитирует ТАСС Цоя.

По его словам, «переход на традиционный формат обучения в школах возможен при 100%-ной вакцинации педагогов и персонала, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших в течение последних трёх месяцев».

Ранее сообщалось, что показатель среднесуточной заболеваемости коронавирусом в Казахстане по сравнению с предыдущим месяцем увеличился в 4,8 раза.

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