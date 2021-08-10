Пашинян рассказал о роли ОДКБ для безопасности Армении

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) играет важнейшую роль для обеспечения безопасности Армении.

«Мы высоко ценим членство Армении в ОДКБ, которая является одним из ключевых элементов системы безопасности Армении», — приводит Sputnik Армения его слова на встрече с генеральным секретарём ОДКБ Станиславом Засем.

Пашинян отметил необходимость преодоления «всех проблем и вызовов, возникших в зоне ответственности ОДКБ».

Ранее сообщалось, что генсек ОДКБ прибыл в Армению для встречи с высшим политическим и военным руководством страны.