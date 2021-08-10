В посольстве Белоруссии рассказали о ситуации с роумингом с Россией

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Под сопредседательством посла Белоруссии в России Владимира Семашко 9 августа состоялось заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства (в формате видеоконференции). Об этом сообщается на сайте белорусской дипмиссии.
В посольстве Белоруссии рассказали о ситуации с роумингом с Россией
  • РИА Новости

Отмечается, что во время заседания «достигнута договорённость об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 года на постоянной основе». 

Также в посольстве рассказали, что были рассмотрены «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая условия поставок белорусского лифтового оборудования, доступа радиоэлектронной продукции к государственным (муниципальным) закупкам в России, создания единой системы определения уровня локализации автомобильной и специализированной техники, производимой в Беларуси и России, снятие ограничений на поставки щебня гранитного».

Кроме этого, был обсуждён «ряд новых тем и направлений сотрудничества, в частности о порядке признания электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства, о сотрудничестве двух стран в области микроэлектроники и условиях применения электронной компонентной базы белорусского производства в России, о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь и Российской Федерации».

Ранее Семашко заявлял, что роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 1 января 2022 года после подготовки и согласования всех межправительственных соглашений. 

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