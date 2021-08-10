В посольстве Белоруссии рассказали о ситуации с роумингом с Россией

Под сопредседательством посла Белоруссии в России Владимира Семашко 9 августа состоялось заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства (в формате видеоконференции). Об этом сообщается на сайте белорусской дипмиссии.

Отмечается, что во время заседания «достигнута договорённость об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 года на постоянной основе».

Также в посольстве рассказали, что были рассмотрены «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая условия поставок белорусского лифтового оборудования, доступа радиоэлектронной продукции к государственным (муниципальным) закупкам в России, создания единой системы определения уровня локализации автомобильной и специализированной техники, производимой в Беларуси и России, снятие ограничений на поставки щебня гранитного».

Кроме этого, был обсуждён «ряд новых тем и направлений сотрудничества, в частности о порядке признания электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства, о сотрудничестве двух стран в области микроэлектроники и условиях применения электронной компонентной базы белорусского производства в России, о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь и Российской Федерации».

Ранее Семашко заявлял, что роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 1 января 2022 года после подготовки и согласования всех межправительственных соглашений.