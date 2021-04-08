Посол Белоруссии рассказал о планах отмены роуминга с Россией

Белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 1 января 2022 года после подготовки и согласования всех межправительственных соглашений.

Об этом Семашко заявил после встречи с членами правительства Оренбургской области.

Он отметил, что на заседании Группы высокого уровня Союзного государства поставлена задача не позднее 1 июля 2021 года закончить «все бумажные дела», подготовить все межправительственные соглашения. Семашко добавил, что также нужно «пройти все внутригосударственные процедуры с таким расчётом, чтобы уже с 1 января 2022 года полностью даже оставшиеся полтора цента за коннект и так далее, чтобы их снять, чтобы в хорошем смысле забыли про эту тему, обнулили полностью все эти затраты».

«Идет процесс, я считаю, что на 95% тема решена, осталось только узаконить всё это дело», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что парламентарии Белоруссии и России допустили отмену роуминга с апреля.