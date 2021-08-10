Военный эксперт прокомментировал заявление о боязни ФРГ и Франции военной силы Украины

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Анастасия Румянцева
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление украинского политолога Вадима Карасёва, который сказал, что Германия и Франция не хотят видеть Киев среди членов Евросоюза и НАТО из-за боязни военной мощи страны.
Военный эксперт прокомментировал заявление о боязни ФРГ и Франции военной силы Украины
  • © Минобороны Украины

«Объяснение граничит с неким бредом, потому что военная мощь Украины — это вещь относительная... Здесь больше лежит политическая подоплёка», — отметил Леонков.

Эксперт добавил, что Вашингтонский договор ещё действует и принимать в члены НАТО страны, у которых есть незавершённые конфликты, никто не собирается.

«Европейцы чётко оценивают все риски, связанные с принятием того или иного члена в блок НАТО... Рассуждения господина Карасёва околонаучные... Но не соответствуют действительности. Никакой мощи, ничего не существует. Европа не боится «мощи» армии Украины», — заключил собеседник RT.

Ранее Карасёв в эфире телеканала «Украина 24» разъяснил, что Германия и Франция не хотят видеть Киев среди членов Евросоюза и НАТО из-за боязни военной мощи страны.

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