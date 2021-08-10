В Киеве заявили о боязни ФРГ и Франции военной силы Украины

Украинский политолог Вадим Карасёв в эфире телеканала «Украина 24» разъяснил, что Германия и Франция не хотят видеть Киев среди членов Евросоюза и НАТО из-за боязни военной мощи Украины.

«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Западной Европой», — заявил Карасёв, отметив, что такой баланс не входит в интересы Германии, Франции и других европейских стран.

По его мнению, «у Украины большая военная мощь», и это настораживает французов и немцев.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, предусматривающей курс страны в ЕС и НАТО.