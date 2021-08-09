В Киеве пригрозили Минску ответом на недружественные шаги

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в случае недружественных шагов со стороны Белоруссии против Украины Минск получит мощный ответ.
В Киеве пригрозили Минску ответом на недружественные шаги
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Никифоров отметил, что в Киеве будут поддерживать диалог с народом Белоруссии напрямую, однако в политические процессы вмешиваться не намерены и рассчитывают на такую же политику со стороны Минска.

«Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут — это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что политические отношения между Минском и Киевом находятся сейчас на самом низком уровне.

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