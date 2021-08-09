Правительство Молдавии одобрило отзыв Головатюка с должности посла в России
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«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в Российской Федерации одобрено», — приводит ТАСС её слова на заседании правительства.
В пресс-службе МИД Молдавии заявили агентству, что отзыв Головатюка связан с аспектами работы посла, а не с состоянием отношений между странами.
Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении правительства во главе с Натальей Гаврилицей.