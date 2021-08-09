Правительство Молдавии одобрило отзыв Головатюка с должности посла в России

Владимир Головатюк отозван с должности посла Молдавии в России. Об этом заявила молдавский премьер Наталья Гаврилица.

«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в Российской Федерации одобрено», — приводит ТАСС её слова на заседании правительства.

В пресс-службе МИД Молдавии заявили агентству, что отзыв Головатюка связан с аспектами работы посла, а не с состоянием отношений между странами.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении правительства во главе с Натальей Гаврилицей.