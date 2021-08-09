Правительство Молдавии одобрило отзыв Головатюка с должности посла в России

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Владимир Головатюк отозван с должности посла Молдавии в России. Об этом заявила молдавский премьер Наталья Гаврилица.
Правительство Молдавии одобрило отзыв Головатюка с должности посла в России
  • ©Владимир Головатюк
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«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в Российской Федерации одобрено», — приводит ТАСС её слова на заседании правительства.

В пресс-службе МИД Молдавии заявили агентству, что отзыв Головатюка связан с аспектами работы посла, а не с состоянием отношений между странами.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении правительства во главе с Натальей Гаврилицей.

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