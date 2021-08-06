Санду подписала указ о назначении правительства Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении правительства во главе с Натальей Гаврилицей.
Санду подписала указ о назначении правительства Молдавии
  • Reuters

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Я подписала указ о назначении правительства во главе с Натальей Гаврилицей по результатам вотума доверия, вынесенного сегодня парламентом», — рассказала Санду.

По её словам, члены правительства принесли присягу. Президент Молдавии добавила, что у нового правительства будет поддержка главы государства и парламентского большинства.

Ранее в парламенте Молдавии выразили вотум доверия правительству Гаврилицы.

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