Белорусский президент Александр Лукашенко ответил на вопрос о своём преемнике. По словам главы государства, он думает об этом, потому что должность главы государства «не вечная».

«Самый сложный вопрос. Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберёт, тот и будет президентом. Это действительно так — за кого народ проголосует... Я думаю об этом, действительно. Это же не вечная должность», — сказал он во время пресс-конференции.

Лукашенко рассказал, что иногда хочет «спокойно пожить», но начинает «углубляться в размышления» и понимает, что «спокойной жизни у него уже не будет до смерти».

«Потому что такая работа и так она по мне прошлась», — добавил президент.

Лукашенко подчеркнул, что это не значит, что он не покинет пост.

«Нет, после меня придут люди — и даже очень скоро», — сказал он и призвал не гадать о сроках отставки.

В феврале Лукашенко прокомментировал информацию о том, что он якобы намерен передать власть в стране своим детям, в частности старшему сыну.