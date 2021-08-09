Лукашенко рассказал, когда Белоруссия признает Крым российским

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда Минск признает Крым российским.
Лукашенко рассказал, когда Белоруссия признает Крым российским
  • РИА Новости

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — заявил Лукашенко на пресс-конференции.

Ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью RT прокомментировал возможность начала выполнения прямых авиарейсов из Белоруссии в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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