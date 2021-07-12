Макей прокомментировал возможность открытия рейсов из Белоруссии в Крым

Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью RT прокомментировал возможность начала выполнения прямых авиарейсов из Белоруссии в Крым.

Он ответил на вопрос, когда, по его мнению, белорусы смогут летать в Крым напрямую.

Макей отметил, что Крым является прекрасным местом для отдыха. По его словам, белорусы «в своё время и сейчас ездили и продолжают ездить в Крым».

«Но, что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть опять-таки на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято», — сказал министр.

Он добавил, что в данной ситуации необходимо «учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси».

1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия прорабатывают возможность открытия прямых авиарейсов из Минска в Симферополь.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.