Макей прокомментировал возможность открытия рейсов из Белоруссии в Крым
- РИА Новости
Он ответил на вопрос, когда, по его мнению, белорусы смогут летать в Крым напрямую.
Макей отметил, что Крым является прекрасным местом для отдыха. По его словам, белорусы «в своё время и сейчас ездили и продолжают ездить в Крым».
«Но, что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть опять-таки на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято», — сказал министр.
Он добавил, что в данной ситуации необходимо «учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси».
1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия прорабатывают возможность открытия прямых авиарейсов из Минска в Симферополь.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.