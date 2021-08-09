Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обвинения в диктатуре.

«Для того чтобы диктовать в мире, надо иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда ничего не диктовал и диктовать не собираюсь. Я должен обеспечить безопасность и сохранность созданного впервые за многовековую историю суверенного государства», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что главная цель санкций со стороны Запада заключается в том, чтобы оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий и качественного медицинского обслуживания.