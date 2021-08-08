Делегация ОДКБ посетит Армению в августе

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В МИД Армении заявили, что делегация ОДКБ во главе с генсеком организации Станиславом Засем посетит страну 9–10 августа.
Делегация ОДКБ посетит Армению в августе
  • © Albin Lohr-Jones / ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

«Генсек ОДКБ Станислав Зась и возглавляемая им делегация посетят Армению 9–10 августа. В ходе визита состоятся встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, руководителями МИД и Минобороны», — говорится в заявлении.

Уточняется, что делегация также посетит офис Совета безопасности Армении.

Ранее Зась заявил о серьёзной обеспокоенности в связи с обстановкой на границе Армении и Азербайджана

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