В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о Крыме

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что что Россия «будет оплакивать» свои решения в отношении Крыма.
В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о Крыме
  • РИА Новости

Чепа не согласился с заявлением украинского лидера, подчеркнув, что отношения между странами испортило «русофобское» руководство Киева, которое, как добавил депутат, «разрушало культуру наших народов, русский язык, наши исторические памятники».

Парламентарий напомнил, что в 2014 году крымчане высказались за воссоединение с Россией.

«Фактически большинство людей выступили за объединение, возвращение в Россию. Вот и всё. А Зеленский может  фантазировать что угодно», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «будет оплакивать» свои решения в отношении полуострова Крым.

Он назвал Крым «первой спичкой», из-за которой, как утверждает украинский лидер, отношения между странами ухудшились на несколько поколений.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить