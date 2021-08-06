В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о Крыме

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что что Россия «будет оплакивать» свои решения в отношении Крыма.

Чепа не согласился с заявлением украинского лидера, подчеркнув, что отношения между странами испортило «русофобское» руководство Киева, которое, как добавил депутат, «разрушало культуру наших народов, русский язык, наши исторические памятники».

Парламентарий напомнил, что в 2014 году крымчане высказались за воссоединение с Россией.

«Фактически большинство людей выступили за объединение, возвращение в Россию. Вот и всё. А Зеленский может фантазировать что угодно», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «будет оплакивать» свои решения в отношении полуострова Крым.

Он назвал Крым «первой спичкой», из-за которой, как утверждает украинский лидер, отношения между странами ухудшились на несколько поколений.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.