Зеленский считает, что Россия будет сожалеть о решениях по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «будет оплакивать» свои решения в отношении Крыма.

«Российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма», — заявил он в интервью телеканалу «Дом».

Зеленский назвал Крым «первой спичкой», из-за которой, как утверждает украинский лидер, отношения между странами ухудшились на несколько поколений.

«Не хотят видеть, не хотят слышать», — прокомментировал он нынешнее состояние отношений между народами Украины и России.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.