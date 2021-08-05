Замглавы МИД Белоруссии обсудил с представителем УВКБ ООН ситуацию на границе с Литвой

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник провёл встречу с главой представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо. Об этом сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе встречи Сергей Алейник подробно проинформировал собеседника о развитии ситуации на белорусско-литовской границе, остановился на обстоятельствах и конкретных фактах трагических событий, имевших место 3 и 4 августа сего года, и заявил об открытости белорусской стороны в отношении проводимого расследования».

«Заместитель министра иностранных дел Беларуси также отметил неприемлемость варварских методов насильственного выдворения искателей убежища на территорию Беларуси в нарушение положений Конвенции о статусе беженцев 1951 года и иных соответствующих международных документов. Сергей Алейник призвал УВКБ ООН содействовать урегулированию ситуации и возвращению литовской стороны в правовое поле», — говорится в сообщении.

Также в МИД заявили, что «собеседники выразили серьёзную озабоченность сложившейся ситуацией, особенно фактами насилия в отношении людей на границе, и отметили важность соблюдения международных обязательств, касающихся права на убежище».

Ранее МИД Белоруссии назвал несостоятельными попытки Литвы обвинить Минск в спланированном миграционном кризисе, отметив готовность к совместному решению сложных вопросов в рамках пограничного взаимодействия.