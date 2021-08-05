Премьер Эстонии считает постановкой видео с задержанием консула в Петербурге
- РИА Новости
«На самом деле того, что утверждает Россия, не происходило», — сказала Каллас, отметив, что речь идёт о постановке и провокации.
По мнению премьера, таким образом Москва якобы хотела показать, что не видит добрососедских отношений между странами.
Ранее ФСБ России распространила видео задержания эстонского консула Марта Лятте.
Операция проходила в Санкт-Петербурге 6 июля. Лятте пытался получить закрытую информацию о планах России в Арктике.
После инцидента консула объявили персоной нон грата, он покинул Россию.