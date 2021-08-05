Премьер Эстонии считает постановкой видео с задержанием консула в Петербурге

Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что видеозапись задержания эстонского консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге при получении секретных материалов является постановкой, а заявления Москвы на этот счёт не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на премьер-министра сообщает Delfi.

«На самом деле того, что утверждает Россия, не происходило», — сказала Каллас, отметив, что речь идёт о постановке и провокации.

По мнению премьера, таким образом Москва якобы хотела показать, что не видит добрососедских отношений между странами.

Ранее ФСБ России распространила видео задержания эстонского консула Марта Лятте.

Операция проходила в Санкт-Петербурге 6 июля. Лятте пытался получить закрытую информацию о планах России в Арктике.

После инцидента консула объявили персоной нон грата, он покинул Россию.