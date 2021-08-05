Премьер Эстонии считает постановкой видео с задержанием консула в Петербурге

Короткая ссылка
Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что видеозапись задержания эстонского консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге при получении секретных материалов является постановкой, а заявления Москвы на этот счёт не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на премьер-министра сообщает Delfi.
Премьер Эстонии считает постановкой видео с задержанием консула в Петербурге
  • РИА Новости

«На самом деле того, что утверждает Россия, не происходило», — сказала Каллас, отметив, что речь идёт о постановке и провокации.

По мнению премьера, таким образом Москва якобы хотела показать, что не видит добрососедских отношений между странами.

Ранее ФСБ России распространила видео задержания эстонского консула Марта Лятте.

Операция проходила в Санкт-Петербурге 6 июля. Лятте пытался получить закрытую информацию о планах России в Арктике.

После инцидента консула объявили персоной нон грата, он покинул Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить