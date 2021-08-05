Армения сообщила о размещении российских пограничников в Тавушской области

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Минобороны Армении сообщило, что около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области размещены российские пограничники в рамках армяно-российского сотрудничества.
Армения сообщила о размещении российских пограничников в Тавушской области
  • © Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Российские пограничники размещены в указанном районе», — говорится в заявлении армянского министерства.

Как уточнили в ведомстве, там ведутся строительные работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников и вспомогательных сооружений.

«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.

В июле глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Армении Аршаком Карапетяном.

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