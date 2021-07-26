Шойгу провёл переговоры с главой оборонного ведомства Армении

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Армении Аршаком Карапетяном.
Шойгу провёл переговоры с главой оборонного ведомства Армении
  • © РИА Новости

«26 июля состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с исполняющим обязанности министра обороны Республики Армения генерал-майором Аршаком Карапетяном», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, а также «другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Ранее Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Таджикистана Шерали Мирзо.

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