Шойгу провёл переговоры с главой оборонного ведомства Армении

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Армении Аршаком Карапетяном.

«26 июля состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с исполняющим обязанности министра обороны Республики Армения генерал-майором Аршаком Карапетяном», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, а также «другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Ранее Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Таджикистана Шерали Мирзо.