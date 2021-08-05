В Белоруссии заявили о наращивании сил НАТО у границ страны

Начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии — первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил о наращивании сил НАТО у границ страны.

«Интенсивность мероприятий подготовки вооружённых сил стран НАТО и государств-партнёров, проводимых на территории стран-соседей, а также количество привлекаемых войск и различных систем вооружений остались на достаточно высоком уровне», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, характер учений НАТО и их «прогрессирующая интенсивность не могут не вызывать... обеспокоенность».

Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что страны НАТО совершают провокационные действия в отношении Белоруссии, чтобы дискредитировать государство на международной арене.