В России заведено дело в отношении командира бригады ВСУ
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным следствия, Гончарук и военнослужащие из его подразделения произвели прицельный обстрел гражданских объектов в селе Коминтерново на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики.
В результате этих действий два человека получили ранения.
Уточняется, что также установлена причастность Гончарука к другим аналогичным преступлениям.
10 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва женщины на минах украинских военнослужащих.