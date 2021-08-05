В России заведено дело в отношении командира бригады ВСУ

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира бригады Вооружённых сил Украины Олега Гончарука.
В России заведено дело в отношении командира бригады ВСУ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным следствия, Гончарук и военнослужащие из его подразделения произвели прицельный обстрел гражданских объектов в селе Коминтерново на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики.

В результате этих действий два человека получили ранения.

Уточняется, что также установлена причастность Гончарука к другим аналогичным преступлениям.

10 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва женщины на минах украинских военнослужащих.

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