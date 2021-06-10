СК возбудил дело по факту подрыва мирной жительницы на мине ВСУ в Донбассе
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва женщины на минах украинских военнослужащих. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как информирует ведомство, украинские силовики установили мины в лесном массиве посёлка Глубокая Никитовского района города Горловки.

6 июня 2021 года мирная жительница проходила через массив и подорвалась, получив ранения.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны) в связи с противоправными действиями украинских силовиков.

В комитете подчёркивают, что «украинскими военнослужащими в очередной раз были нарушены Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней».

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на мине ВСУ троих мирных жителей ЛНР.